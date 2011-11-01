Украина и Россия согласовали место для первого пограничного столба

Делегации Украины и России согласовали место установления первого пограничного знака на украинско-российской государственной границе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ, комментируя результаты пятого заседания совместной украинско-российской демаркационной комиссии, состоявшегося в Чернигове 25-27 октября.

«Делегации согласовали место установления первого пограничного знака на украинско-российской государственной границе, а также продолжили работу по подготовке документов, необходимых для проведения требует уточнения».

Он также проинформировал, 25 октября состоялась трехсторонняя украинско-российско-белорусская встреча относительно точки стыка государственной границы Украины, России и Беларуси.

По словам А.ДИКУСАРОВА, члены совместной украинско-российской комиссии и белорусские эксперты обсудили порядок обозначения стыка госграницы и договорились о последующих действиях в этом направлении.