Лейтенант милиции застрелился в собственном кабинете

15:50, 01 ноября 2011
Общество
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Идет проверка

В Бучаче Тернопольской области в собственном кабинете застрелился лейтенант милиции, оперуполномоченный группы криминальной милиции по делам несовершеннолетних.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, 24-летний житель села Переволока Бучацкого района погиб вследствие огнестрельного ранения в голову.

В Отделе общественных связей областного управления милиции этот факт подтвердили. От других комментариев правоохранители воздерживаются.

Ведется проверка.

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