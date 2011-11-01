Лейтенант милиции застрелился в собственном кабинете
15:50, 01 ноября 2011Общество
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Идет проверка
В Бучаче Тернопольской области в собственном кабинете застрелился лейтенант милиции, оперуполномоченный группы криминальной милиции по делам несовершеннолетних.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, 24-летний житель села Переволока Бучацкого района погиб вследствие огнестрельного ранения в голову.
В Отделе общественных связей областного управления милиции этот факт подтвердили. От других комментариев правоохранители воздерживаются.
Ведется проверка.
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