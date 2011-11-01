Лейтенант милиции застрелился в собственном кабинете

В Бучаче Тернопольской области в собственном кабинете застрелился лейтенант милиции, оперуполномоченный группы криминальной милиции по делам несовершеннолетних.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, 24-летний житель села Переволока Бучацкого района погиб вследствие огнестрельного ранения в голову.

В Отделе общественных связей областного управления милиции этот факт подтвердили. От других комментариев правоохранители воздерживаются.

Ведется проверка.