Поезд с желтым фосфором пересек российско-казахстанскую границу

Поезд с желтым фосфором, цистерны с которым перевернулись в Украине на территории Львовской области, пересек российско-казахстанскую границу.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, поезд пересек границу в 17: 05 по киевскому времени.

По его словам, по российской территории состав прошел без происшествий. По югу России состав шел более суток.