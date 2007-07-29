Поезд с желтым фосфором пересек российско-казахстанскую границу
18:55, 29 июля 2007Общество
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Обошлось без приключений
Поезд с желтым фосфором, цистерны с которым перевернулись в Украине на территории Львовской области, пересек российско-казахстанскую границу.
Как передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, поезд пересек границу в 17: 05 по киевскому времени.
По его словам, по российской территории состав прошел без происшествий. По югу России состав шел более суток.
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