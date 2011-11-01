Литвин о морали, цензуре и одиозных новшествах

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН признает, что в законопроекте «О защите общественной морали» (№7132) есть ряд одиозных нововведений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера на пресс-конференции.

«Есть ряд одиозных, по моему мнению, нововведений, которые предложены в этом проекте, и которые нужно, как минимум, для начала изъять», - подчеркнул спикер.

Он отметил, что «регулировать законом мораль чрезвычайно сложно, потому что можно под это положение подогнать что угодно, и заблокировать любую информацию, любые публикации».

В.ЛИТВИН отметил, что предложит Комитету ВР по вопросам духовности и культуры и Комитету ВР по вопросам свободы слова и информации, а также на парламентских слушаниях обсудить эту проблему.

«Если кто-то хочет себе найти работу, то это не означает, что вся страна должна соглашаться на такую работу для тех или иных структур», - прибавил В.ЛИТВИН.

Председатель ВР отметил, что с данным законопроектом, который сейчас готовится ко второму чтению, «нужно поступать очень осторожно, чтобы мы не создали проблем, когда может появиться то, что именуется таким словом, как цензура, или запрещение писать на ту или иную тему».

Как сообщал УНИАН, 18 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона „О внесении изменений в Закон Украины „О защите общественной морали”. За данное решение проголосовали 276 из 360 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Вместе с тем ряд политических партий и общественных организаций выступили категорически против этого законопроекта.

В частности, Общественное движение «Стоп цензуре!» считает, что в результате его принятия в Украине может появиться чрезвычайно сильный инструмент цензуры.

«Под предлогом защиты общественной морали в законопроекте подаются технологии, по которым можно будет закрыть фактически любое украинское СМИ и он-лайн ресурс, а также ограничить доступ украинских пользователей к зарубежным веб-сайтам», – говорится в заявлении журналистов.

Также «Репортеры без границ» выразили, среди прочего, обеспокоенность по поводу того, что в законопроекте отсутствуют четкие формулировки, и это “дает возможность для разнообразных интерпретаций”.

“Кто будет решать, что является «пропагандой терроризма и других форм криминальной деятельности»? К сожалению, в соседних с Украиной странах подобный параграф используется, чтобы придушить любые формы критики”, - говорится в заявлении этой организации.

Кроме того, фракция «БЮТ-Батьківщина» убеждена, что «за привлекательным названием этого законопроекта скрывается попытка власти создать дополнительный инструмент давления на средства массовой информации и интернет-ресурсы, ограничить свободу слова в стране».