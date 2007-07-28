Азаров рассказал послу США о коррупции и постиндустриальной экономике

Первый вице-премьер-министр Украины, министр финансов Николая АЗАРОВ убежден, что Украина срочно нуждается в реализации масштабной программы борьбы с коррупцией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства финансов Украины, об этом он заявил сегодня на встрече с делегацией Атлантического Совета США во главе с Послом Вильямом МИЛЛЕРОМ.

Первый вице-премьер заявил, что Украина срочно нуждается в реализации масштабной программы по борьбе с коррупцией и проинформировал собеседников о разработанной правительством стратегии и тактике действий в этой сфере. Н.АЗАРОВ назвал стратегические направления построения системы противодействия коррупции. Это, по его словам, способствует созданию и укреплению институтов гражданского общества; модернизация законодательства и судебной системы; нормативное и организационное обеспечение транспарентности государственных решений и содействие развитию независимой от партий и олигархических кланов прессы.

Н.АЗАРОВ убежден, что реализация антикоррупционной стратегии возможна при условиях консолидации патриотических, прагматичных сил, которые с прошлого года открыли путь к структурным реформам. Возможна после демократических выборов, на которых они получат убедительное большинство, добавил он.

“Прецедент, когда меньшинство диктует условия большинству, когда дискредитированы фундаментальные принципы и органы, обеспечивающие их соблюдение, – это угроза для украинской перспективы, - считает Н.АЗАРОВ. Он убежден, что “перед Украиной появляется новый вызов: вернуть все общество, все властные институты к безусловному выполнению Конституции и законов. Только в этом случае можно совершенствовать правовое поле государства”.

Первый вице-премьер-министр Украины также подчеркнул, что стержнем экономической политики правительства является стратегия преодоления бедности на пути инновационно-инвестиционного развития. Среди важнейших институционных преобразований для выполнения этой задачи Н.АЗАРОВ назвал утверждение прозрачности государственного управления и преодолени коррупции.

“Украина имеет неплохой фундамент для построения постиндустриальной экономики, в частности, в сфере аэрокосмических, нанотехнологий, технологий высокоточной транспортировки лекарств к пораженным участкам организма человека, в лечении онкологических заболеваний”, - отметил Н.АЗАРОВ. “Мы поддерживаем эти побеги экономики высшего уклада. В частности, в мае открыли первый технологический парк “Киевская политехника”, сотрудничаем с корпорацией “Вызовы тысячелетия” - добавил он.

Кроме того, Н.АЗАРОВ приветствует стремление Атлантического Совета способствовать развитию двусторонних отношений Украины и США и ознакомил В.МИЛЛЕРА с политической и экономической ситуацией в Украине.

В свою очередь, В.МИЛЛЕР высоко оценил детальность и откровенность информации, полученной во время встречи, и пожелал Н.АЗАРОВУ успехов в реализации социально-экономических планов, отмечает пресс-служба Минфина.