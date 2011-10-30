13-летняя девочка попала в реанимацию с алкогольным отравлением

В городе Лубны Полтавской области в реанимацию с алкогольным отравлением была госпитализирована 13-летняя девочка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает Отдел связей с общественностью Управления МВД Украины в Полтавской области.

По данным милиции, девочку 28 октября нашли в бессознательном состоянии возле одного из подъездов дома по улице Ватутина.

Сейчас ее состояние здоровья удовлетворительное.

Правоохранители устанавливают обстоятельства алкогольного отравления девочки.

По данным милиции, в области с начала 2011 года уже около десяти детей отравились алкоголем.