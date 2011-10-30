13-летняя девочка попала в реанимацию с алкогольным отравлением
13:21, 30 октября 2011Общество
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Милиция устанавливает обстоятельства
В городе Лубны Полтавской области в реанимацию с алкогольным отравлением была госпитализирована 13-летняя девочка.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает Отдел связей с общественностью Управления МВД Украины в Полтавской области.
По данным милиции, девочку 28 октября нашли в бессознательном состоянии возле одного из подъездов дома по улице Ватутина.
Сейчас ее состояние здоровья удовлетворительное.
Правоохранители устанавливают обстоятельства алкогольного отравления девочки.
По данным милиции, в области с начала 2011 года уже около десяти детей отравились алкоголем.
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