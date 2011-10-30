Томенко презентовал интернет-проект

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО презентовал директорам школ и библиотек Борисполя Киевской области интернет-проект «Все обо всех музеях Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, он объяснил, что на портале «Рідна країна» была собрана крупнейшая на сегодняшний день систематизированная информация о более чем 700 музеях из 24 областей Украины, а также отдельными пунктами отмечены Автономная Республика Крым, города Киев и Севастополь.

Н.ТОМЕНКО сообщил, что уже сегодня на сайте www.ridna.ua можно найти весь перечень музеев Украины, а также информацию о них (стоимость билетов, расположение, телефоны, электронные адреса и сайты, график работы, скидки, характеристика выставок и экспозиций).

«Мы хотим создать все условия, чтоб руководители школ и высших учебных заведений, зная информацию о новых экспозициях, выставках и возможностях музеев, могли максимально воспользоваться ими и вовлечь молодых людей в историю, культуру, искусство нашей страны», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

Кроме того, М.ТОМЕНКО сообщил, что его фонд планирует упорядочить и выдать справочник «Все обо всех музеях Украины».