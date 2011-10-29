Курсу гривны ничего не грозит, кроме наличного спроса
Версия Нацбанка
Национальный банк Украины отмечает отсутствие оснований для ослабления курса гривни.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор генерального экономического департамента НБУ Игорь ШУМИЛО в Киеве в ходе ежегодной конференции Fitch.
«Оснований для ослабления национальной валюты, а тем более существенного ослабления, нет», - сказал он.
По словам И.ШУМИЛО, на сегодняшний день спрос и предложение на валютном рынке относительно сбалансированы, а давление на курс существует только в части негативных ожиданий и существенного спроса на валюту на наличном рынке.
«В Украину больше заходит валюты, чем выходит, хотя есть давление (на курс - УНИАН) на наличном рынке», - сказал И.ШУМИЛО.
При этом он подчеркнул, что Нацбанк считает приемлемыми незначительные колебания курса гривни.