В Яремче начался XVII Международный гуцульский фестиваль

11:58, 28 июля 2007
Общество
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Программа на сегодня и завтра

Сегодня в городе Яремче Ивано-Франковской области на стадионе торжественно начался XVII Международный гуцульский фестиваль.

Как передает корреспондент УНИАН, участники в гуцульской одежде, вышиванках прошли торжественным шествием от Майдана Свободы до стадиона Яремче. Проведение фестиваля совпало с празднованием 220-й годовщины города.

На городском стадионе проходят конкурсные программы коллективов-участников и творческие программы гостей фестиваля, вечером состоятся творческие встречи в селах Яремчанщины, показ моделей гуцульской одежды на Майдане Свободы, конкурс на лучший гуцульский костюм, лучший традиционный гуцульский транспорт, лучшее гуцульское блюдо, показ видеопродукции «Яремче — гуцульская жемчужина», массовые гуляния.

Завтра утром в Яремче состоится праздничное богослужение возле храма Рождества Иоана Крестителя, гуцульские спортивные забавы, гала-концерт победителей фестиваля на центральной сцене с вручением дипломов и благодарностей

В 16.00 состоится торжественное закрытие Международного гуцульского фестиваля, передача фестивальной эстафеты делегации города Выжница Черновицкой области, а также гала-концерт с участием звезд украинской эстрады.

В концерте по случаю Дня города Яремче планируют принять участие группы «ВВ», «Гайдамаки», «Свитязь», «Дзвони», «Ватра», «Н2О», исполнители Руслана, Ани ЛОРАК, Виталий КОЗЛОВСКИЙ, Богдан СТАШКИВ, Ирина ЛОНЧИНА, юморист Николай САВЧУК.

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