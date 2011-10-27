Таможенники в «Борисполе» нашли усыпленных и присыпанных льдом птиц

Вчера, 26 октября, в аэропорту «Борисполь» в багаже пассажира рейса Киев-Дубаи, гражданина Украины, были обнаружены три хищные соколоподобные птицы (балабаны).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов, соколы находились в неестественном состоянии: усыпленные, обложенные льдом и заключенные в пластиковый контейнер. В тот же день птицы были доставлены в Киевский зоопарк, где ветеринары констатировали признаки анорексии и истощения. Неизвестно, какое время соколы находились в опасном путешествии, но, вероятно, живой груз следовал в ОАЕ из России.

Во время карантина в течение 30 дней и до решения суда птицы будут содержаться в изоляторе ветеринарного госпиталя.

***Сокол-балабан является исчезающим видом, занесенным в Красную книгу СНГ и мира. Численность балабанов в природе неуклонно сокращается.

Случаи контрабанды этих редких животных не единичны. Ведь дрессированный для соколиной охоты балабан в тех же Эмиратах стоит 50-70 тыс. дол.