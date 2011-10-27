На границе с Беларусью стреляли по «Мерседесу» с контрабандистами

На Ривненском участке украинско-белорусской границы пограничники задержали группу контрабандистов, применив при этом оружие.

Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в Управлении МВД в Ривненской области, происшествие произошло 25 октября.

По данным собеседника агентства, украинские пограничники отдела «Дубровица» во время осмотра участка увидели, как из автомобиля с белорусскими номерами водители перегружали в фургон «Мерседес», который имел украинские номерные знаки, товар. Заметив пограничников, водители попытались скрыться. Остановить фургон удалось лишь с помощью выстрелов по колесам. Машина контрабандистов, потеряв управление, перед остановкой врезалась в УАЗ пограничников.

Правоохранительные органы пока не сообщают, какие именно товары пытались ввезти в Украину контрабандным путем, ссылаясь на тайну следствия.