В Горловке задержан горе-грабитель, обронивший паспорт

В городе Горловке Донецкой области правоохранителями очень быстро был задержан грабитель, который выронил свой паспорт на месте преступления.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Горловского городского отдела милиции.

В сообщении отмечается, что 23-летний житель Горловки в вечернее время сорвал с шеи женщины золотую цепочку и убежал. Когда на указанное место выехала следственно-оперативная группа, то стражи порядка на земле обнаружили паспорт, который, видимо, выпал из кармана куртки злоумышленника.

«Сходство грабителя с фотографией в документе подтвердила и потерпевшая, и сотрудникам уголовного розыска не составило труда задержать налетчика», - сообщили в милиции

За совершенный грабеж в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.186 Уголовного Кодекса, которая предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.