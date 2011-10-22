Возможно, 48-й судья станет решающим

В оппозиции считают, что власть может готовить в Верховном суде Украины "место для своего кандидата".

Как пишет «Коммерсант-Украина», Верховная Рада разблокировала процесс избрания председателя Верховного суда и кандидаты на этот пост наконец получили законные основания участвовать в выборах. Эксперты считают, что нововведения выгодны прежде всего члену ВСУ Игорю САМСИНУ, который теперь сможет выставить свою кандидатуру на пост главы ВСУ.

Газета напоминает, что с 30 сентября в Верховном суде нет председателя. Окружной административный суд Киева запретил бывшему председателю ВСУ Василию ОНОПЕНКО проводить выборный пленум. Причиной такого решения стало то, что двоих судей ВСУ, откомандированных для работы в Высшую квалификационную комиссию судей - Николая ПИНЧУКА и Игоря САМСИНА, - отстранили от участия в заседаниях пленума и не поставили в известность о его проведении.

Ключевые изменения были внесены в Закон "О судоустройстве и статусе судей". В частности, депутаты увеличили формальное количество судей ВСУ с 20 до 48 человек. На сегодняшний день в ВСУ работают 47 судей.

"Это мошенничество чистой воды, жульничество, типичная игра в наперстки для того, чтобы еще кого-то туда ввести", - прокомментировал создание вакансии в ВСУ член Комитета по вопросам правосудия Сергей СОБОЛЕВ ("БЮТ-Батькивщина").

Газета отмечает, что ранее претендентом на пост главы суда, помимо Василия ОНОПЕНКО, считался председатель Комитета по вопросам правосудия, народный депутат Сергей КИВАЛОВ (Партия регионов), однако он опровергает эту информацию. Собеседники газеты не берутся предположить, кто станет 48-м судьей. "Возможно, это будет человек, чей голос станет решающим на выборах главы суда", - сказал собеседник в ВСУ.

Еще одним вероятным кандидатом в председатели в Верховном суде называют Игоря САМСИНА. Принятый 20 октября закон устранил все помехи для его выдвижения на пленуме ВС. Согласно документу, за членами ВККС, назначенными из числа судей, сохраняется право участвовать в решении вопросов, которые рассматриваются органами судейского самоуправления, "а за судьями Верховного суда и высших специализированных судов - также в решении вопросов, которые рассматриваются пленумами этих судов".

В Партии регионов утверждают, что изменения внесены "в связи со стремлением оптимизировать деятельность ВСУ". "Практика показала, что работа всем составом неэффективна и непродуктивна. Поэтому судьи сами предложили, чтобы мы урегулировали этот вопрос и создали палаты", - сказал газете народный депутат Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО. "Никакая это не реформа судебной системы и не приведение законодательства в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии, а сиюминутное приспособление закона и его подгонка под то, как победить на выборах председателя Верховного суда", - парировал С.СОБОЛЕВ.

В.ОНОПЕНКО отказался комментировать решение Рады, сославшись на "пикантность ситуации". "Я уже не глава Верховного суда и не кандидат на этот пост, поскольку выборы еще не объявлены. В качестве кого я буду комментировать?" - процитировали В.ОНОПЕНКО в пресс-службе ВСУ. И. о. председателя ВС Анатолий ЯРЕМА не стал отвечать на запрос газеты, отметив, что не знает, какие изменения законодательства приняла Рада в отношении ВСУ.