В Севастополь прибыл военный корабль США

В порт Севастополя с неофициальным визитом прибыл корабль Военно-Морских Сил Соединенных Штатов Америки “Philippine Sea”.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, планируется, что во время визита состоятся протокольные встречи командования корабля во главе с капитаном 1-го ранга Гербертом ХЕНДЛИ в командовании ВМС Вооруженных Сил Украины и в Севастопольской городской государственной администрации. Делегацию корабля будет сопровождать координатор программы военно-морского сотрудничества Отдела оборонного сотрудничества при посольстве США в Украине капитан 3-го ранга Гарри ХАНТЕР.

Как предполагается, американские военные моряки примут участие в торжественной церемонии возложения венков и цветов к Мемориалу героическим защитникам г. Севастополя в 1941-1942 годах, окажут благотворительную помощь детским домам Севастополя и Симферополя, а сам “Philippine Sea” посетят лицеисты Военно-морского лицея.

Во время пребывания в Севастополе члены экипажа “Philippine Sea” проведут практические тренировки с представителями украинского флота по использованию средств борьбы за живучесть и средств связи, обмен опытом по организации физической подготовки на кораблях украинского и американского флотов.

Завершится визит корабля ВМС США в порт Севастополя 24 октября.