Оперативный персонал ОАО «Киевэнерго» восстановил подачу электричества

Оперативный персонал ОАО «Киевэнерго» восстановил электроснабжение Святошинского района Киева после повреждения воздушной линии 110 кВ подстанция "Октябрськая"- подстанция "Святошинская" №1.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Киевэнерго».

Согласно сообщению, сегодня в 13.50 во время проведения работ гаражным кооперативом, без согласования с «Киевэнерго» и с нарушением Правил охранных зон электрических сетей, стрела крана зацепила воздушную линию 110 кВ ПС "Октябрськая"- ПС "Святошинская" №1, в результате чего произошло обесточивание потребителей района подстанций "Святошинская", "Довженко", "Станкозаводская", "Лепсе".

Оперативным персоналом «Киевэнерго» были проведены работы по срочному включению линии ПС "Октябрьская" - ПС "Святошинская" №2, которая находилась на плановом ремонте.

В 14.57 питание было подано от линии ПС "Октябрьская" - ПС "Святошинская" №2, а в 15.04 - от линии №1.

В настоящее время электроснабжение всех потребителей восстановлено.