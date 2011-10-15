Фальшивые евро и доллары мошенница разменивала у пенсионеров

В Тернопольской области задержали мошенницу, которая выменивала у пенсионеров гривни на фальшивые евро и доллары.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе общественных связей Управления МВД Украины в Тернопольской области, в Борщевский райотдел милиции обратилась 74-летняя жительница села Пилипче, которая за фальшивые евро и доллары отдала незнакомой женщине 11 тыс. грн.

По ее словам, на двор зашла приветливая женщина и сообщила, что хочет сделать пожертвование на храм, однако имеет лишь валюту. Женщина попросила пенсионерку обменять ей деньги, предложив очень выгодный курс. Когда же пенсионерка согласилась на такой обмен, мошенница, получив за фальшивые доллары гривни, сказала, что лучше таки даст пожертвование в евро, а гривни использует на собственные нужды. После этого дала пенсионерке еще две фальшивые купюры по 500 евро на церковь.

Родственники пенсионерки, которым она сообщила о визите женщине, обнаружили, что купюры поддельные, и обратились в милицию.

Вскоре милиционеры задержали 50-летнюю безработную жительницу Пещанского района Винницкой области. Согласно информации правоохранителей, задержанная причастна к подобным преступлениям на территории не только Тернопольской, но и других областей.