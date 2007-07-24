У Шуфрича есть повод для радости

На сегодняшний день уже закончено поднятие цистерн, которые перевернулись во время аварии близ села Ожидов Львовской области.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, заявил глава МЧС Нестор ШУФРИЧ.

По его словам, 14 из них уже находятся в полувагонах, 15-я под порядковым номером 6 сейчас проходит последние исследования, буквально залатали последние трещины. Как сообщил министр, «уже формируется состав для отгрузки в Казахстан. Принято решение, что это все-таки будет единый состав, с двух сторон его будут сопровождать два пожарных поезда и до завтрашнего дня он должен отправиться в сторону российской границы для последующей отправки на казахский завод производитель».

Также министр сообщил, что его очень радует, что у пострадавших во время тушения пожара спасателей, а также у медработников, которые оказывали первую помощь, по результатам обследования фосфор в крови не выявлен. «Это означает, что продукты горения фосфора, влияющие на состояние здоровья, не несли с собой такой концентрации, которая могла бы привести к серьезному ухудшению здоровья» - отметил Н.ШУФРИЧ.

Как сообщал УНИАН, 16 июля в 16.55 в Буском районе Львовской области на железнодорожном перегоне Красное-Броды возле станции Ожидов Львовской железной дороги при невыясненных обстоятельствах произошла авария грузового поезда. В составе поезда находилось 58 вагонов, в том числе 15 специальных цистерн по 50 тонн каждая, с желтым фосфором. Грузоотправитель - Республика Казахстан (станция Аса), грузополучатель - Польша (станция Оклеса). Вследствие аварии сошли с рельс 15 цистерн с желтым фосфором, 6 из которых загорелись. Во время пожара в воздух выделялись продукты химической реакции фосфора с воздухом, в результате чего облако данных веществ распространилось на территорию населенных пунктов. В зону возможного химического загрязнения попали 14 населенных пунктов Буского и Радеховского районов Львовской области, в которых проживает около 11 тыс. человек.

Желтый фосфор – ядовитое, огнеопасное вещество, которое может нанести существенный вред здоровью человека и окружающей среде.