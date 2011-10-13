Налоговики «наехали» на афганцев, потому что ошиблись адресом

Заместитель прокурора Киева Вячеслав ТРУНОВ заявил, что оперативно-следственные действия налоговой милиции в офисе организации воинов-афганцев "Никто кроме нас" проводились из-за ошибки оперативников - налоговики ошиблись адресом.

Об этом рассказал координатор гражданского движения "Общее дело" Александр ДАНИЛЮК, который был на приеме в городской прокуратуре вместе с народными депутатами Михаилом ВОЛЫНЦЕМ и Сергеем САСОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Общего дела", по словам А.ДАНИЛЮКА, заместитель прокурора столицы также сообщил, что по факту незаконного обыска в офисе организации и по факту избиения майором налоговой милиции УНМ ГНА в Киеве сотрудницы "НКН” прокуратура Киева возбудила уголовные дела.

Как сообщал УНИАН, налоговая милиция при поддержке вооруженных сотрудников спецподразделений сегодня утром проводила обыск в офисе организации ветеранов войны в Афганистане «Никто кроме нас» в Киеве.

Также обыск проводился в квартире лидера организации Александра КОВАЛЕВА.

В пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве сообщили, что сотрудники управления налоговой милиции проводили обыск во исполнение поручения следственного отдела налоговой милиции ГНА в Донецкой области и постановления Центральногородского районного суда г. Макеевки.

Обыск проводился в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах по ст. 212 ч. 3 Уголовного кодекса Украины.

Между тем ветераны Афганистана, по данным «Общего дела», связывают произвол правоохранителей исключительно со своей активной политической деятельностью. В частности, в связи с событиями 20 сентября под Верховной Радой, когда они осуществили штурм парламента, и подготовкой на завтра, 14 октября, всеукраинского Форума гражданского общества, который имел целью мобилизовать на активную борьбу всех воинов-"афганцев" и дать новый толчок политической активности всего общества, отмечается в сообщении.