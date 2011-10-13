В Киевсовете признали, что коллектив «Сяйва» совершил подвиг

Комиссия Киевсовета по вопросам культуры и туризма поддержала обращение заместителя председателя Верховной Рады Николая ТОМЕНКО и нескольких народных депутатов разных фракций с просьбой возобновить право ООО Книжный «Магазин «Сяйво» как единственного арендатора помещения по адресу: ул. Красноармейская, 6.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александра БРИГИНЦА.

«Коллектив книжного магазина «Сяйво» совершил настоящий подвиг: в судебном порядке отменил ряд незаконных решений киевской власти, и забрал помещение у команды Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, вернув его в муниципальную собственность», - отметил А.БРИГИНЕЦ.

Он напомнил, что решением Высшего хозяйственного суда признан недействительным договор купли-продажи помещения магазина ООО «Абриль-студио», и оно возвращено в коммунальную собственность.

«Вполне естественно, что благодарная общественность на стороне коллектива, и хочет, чтобы наш любимый магазин снова заработал, был таким, каким его знают и любят киевляне разных поколений», - считает А.БРИГИНЕЦ

Депутат отметил, что в комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма за решение передать возвращенное в муниципальную собственность помещение предыдущему владельцу – ООО Книжный «Магазин «Сяйво» - проголосовали представители разных политических сил в Киевсовете.

Как сообщалось, книжный магазин «Сяйво» был захвачен 8 февраля 2010 года. Шевченковская РГА незаконно продала это помещение ООО «Абриль-студио». Тогда в магазин силой ворвались представители новых владельцев, выгнали из помещения работников книжного магазина, заварили окна железными щитами, а вход несколько месяцев был перегорожен грузовиками.