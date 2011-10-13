На Андреевском спуске в Киеве хотят «натыкать» многоэтажек?

Общественность обеспокоена возможным строительством новых многоэтажек на Андреевском спуске в Киеве под предлогом «реконструкции».

Об этом представители общественных организаций заявили в эфире ток-НЕшоу «Киевский форум».

В частности, в эфире «Киевского форума» заместитель председателя по вопросам развития территории Подольской районной в г. Киеве государственной администрации Александр КОРОЛЮК сообщил, что ко Дню Киева (отмечается в последнее воскресенье мая – УНИАН) на Андреевском спуске будет завершён только первый этап реконструкции, а именно: перекладка инженерных сетей и восстановление брусчатки. По информации чиновника, именно Подольская РГА является заказчиком этих работ. По мнению А.КОРОЛЮКА, восстановление инженерных сетей является первоочередной потребностью улицы, ведь последний раз в её реконструкцию вкладывались средства в 1980 году – накануне Олимпиады.

Однако присутствующие в студии представители общественности выразили обеспокоенность возможным строительством новых многоэтажных домов на Андреевском спуске под предлогом «реконструкции».

«Это никакие не планы. И меня удивляет попытка сделать из этого миф. На сегодняшний день есть два согласованных проекта. Проект бизнес-центра «Подол-Плаза» на месте фабрики «Юность» в семиэтажном варианте. И отель с подземным паркингом, восьмиэтажный. Этот проект также согласован», – отметил член Национального союза архитекторов Украины Георгий ДУХОВИЧНЫЙ.

В то же время сопредседатель ОО «Общественный совет «Андреевский спуск», президент Ассоциации артгалерей Украины Виктор ХАМАТОВ выразил сомнение в возможности реконструировать фасады домов на Андреевском спуске. Ведь, по его информации, 14 сооружений «были захвачены преступным путём и перепроданы оффшорным компаниям». «4 земельных участка также были отведены под гостиницы и бизнес-центры. Таким образом, Андреевский спуск уже не принадлежит Украине», – подчеркнул общественный деятель.

Напомним, реконструкцию Андреевского спуска планируется завершить к проведению Евро-2012. Предусматриваются работы по перекладке инженерных сетей, перекладка брусчатки и изменение покрытия тротуаров на спуске с понижением их уровня, ремонт фасадов и т. п. Ранее председатель КГГА Александр ПОПОВ заявлял, что на реконструкцию Андреевского спуска необходимо около 150 млн. грн.