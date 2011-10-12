Андреевский спуск перестроят до неузнаваемости

Председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ считает, что власть должна уже сейчас предоставить гарантии трудовым коллективам с Андреевского спуска о возвращении в их помещения после реконструкции улицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, по словам А.БРИГИНЦА, художники сообщили ему, что получили поручение от руководства Подольского района столицы срочно прекратить деятельность в связи с началом проведения реконструкции улицы. Речь идет обо всех заведениях, которые расположены на Андреевском спуске.

Депутат отметил, что руководство района ссылается на распоряжение КГГА №1669 «О передаче функций заказчика по объекту: «Реставрация и ремонт застройки, благоустройства территории Андреевского спуска в Подольском районе и реконструкция инженерных сетей этой улицы», в котором нет ни слова о необходимости выселения. Таким образом, убежден А.БРИГИНЕЦ, никакой юридической причины выселять заведения культуры у районной власти нет.

«Прежде чем затевать реконструкцию спуска, власть должна была подумать о том, что будет, например, с муниципальным театром «Колесо», если он будет закрыт на несколько месяцев. К сожалению, на сегодняшний день коллектив не имеет представления о том, чем он будет заниматься в случае отселения его из здания театра», - заявил А.БРИГИНЕЦ.

Депутат подчеркнул то, что существует опасность, что творческие коллективы под предлогом реконструкции выселят из помещений, а затем в эти помещения не вернут.

“Поэтому председатель КГГА должен лично гарантировать, что в случае отселения театра - если этого действительно нельзя избежать - коллективу будет возвращена его площадка. А также что это помещение не будет отдано под офис или ресторан. Меня поражает поспешность, с которой киевская власть приступила к такому скандальному проекту, как реконструкция Андреевского спуска”, - отметил А.БРИГИНЕЦ.

По его словам, проблема театра «Колесо» не единственная, а одна из многих проблем, которые возникли в результате этой «неподготовленной и несвоевременной реконструкции».

Депутат подчеркнул, что эксперты и общественность выступали против реконструкции и какого-либо нового строительства на Андреевском спуске, в том числе на тех участках, которые уже выделены властью под застройку.

Как сообщал УНИАН, реконструкцию Андреевского спуска планируется завершить до проведения Евро-2012. Предусматриваются работы по перекладке инженерных сетей, перекладке мостовой и смене покрытия тротуаров на спуске с понижением их уровня, ремонт фасадов и тому подобное.

Ранее председатель КГГА Александр ПОПОВ заявлял, что на реконструкцию Андреевского спуска необходимо около 150 млн. грн.

В апреле А.БРИГИНЕЦ заявил, что после проведения реконструкции Андреевский спуск может утратить свою уникальность.

Он убежден, что проект реконструкции, который планирует воплотить столичная власть, полностью размывает саму суть улицы “Андреевский спуск”.

По его данным, проект наглядно демонстрирует, что на спуске планируется построить шесть новых зданий, среди которых: офисный центр (Андреевский спуск, 10 б), здание с рестораном, выставочным залом и апартаментами (Андреевский спуск, 6), 11-этажный гостиничный комплекс с паркингом и ресторанами (Андреевский спуск, 14-16), а "Замок Ричарда" планируется переоборудовать под гостиницу.