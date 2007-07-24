Киеву для легализации доходов нужна информационная база рекламных объектов

В Киеве с целью легализации доходов от рекламы будет создана информационная база всех рекламных объектов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС.

По поручению Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, столичные специалисты сделали очередной шаг для легализации финансовых поступлений от пользования коммунальным имуществом. Так, Главное управление по вопросам рекламы разработало новый порядок размещения рекламы на транспорте коммунальной собственности Киева, проект которого после обсуждения планируется утвердить в установленном порядке.

По словам Д.БАССА, проектом предусмотрено создание единой информационной базы, где будут храниться данные о всех объектах рекламы, поскольку в настоящее время городские власти не имеют полного представления ни о масштабах ее размещения, ни о реальных доходах от нее. В частности, будут инвентаризованы такие объекты, установлена достоверная и открытая информация об агентствах, размещающих рекламу, ее фактической стоимости и сроке действия соответствующих договоров.

Усовершенствованный порядок предусматривает также, что половина поступлений от размещения такой рекламы будет направляться транспортным предприятиям, а остальные – в городской бюджет. Дополнительные поступления направят на развитие городской инфраструктуры и, в частности, на развитие транспортной сети.

За шесть месяцев 2007 года в спецфонд городского бюджета поступило 44 млн. грн. от установки рекламных конструкций в местах, относящихся к коммунальной собственности. Это на 12 млн. грн. больше, чем за аналогичный период прошлого года.