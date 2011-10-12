Беркутовец извинился перед журналисткой, которую ударил

Офицер «Беркута» извинился перед фотожурналисткой журнала «Корреспондент» Наталией КРАВЧУК, которую ударил вчера во время столкновений милиции со сторонниками экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в Киеве на Крещатике.

Об этом УНИАН сообщил начальник Центра общественных связей ГУМВД Украины в Киеве Владимир ПОЛИЩУК.

По его словам, извинение «беркутовец» принес Н.КРАВЧУК в его кабинете (В.ПОЛИЩУКА) в ее присутствие.

Ссылаясь на пояснения офицера, В.ПОЛИЩУК отметил, что тот «не собирался специально бить или наносить ей какой-то вред». «Ситуация была напряженной, милиционер не рассмотрел, кто был перед ним, и не совсем адекватно среагировал», - сказал В.ПОЛИЩУК.

Вместе с тем он заметил, что по поручению руководства главка с работниками милиции будет проведен инструктаж, «чтобы они более толерантно относились к журналистам, понимали их работу».

В то же время руководитель ЦОС призвал журналистов в свою очередь «понимать моральное и физическое давление, которое в таких ситуациях чувствуют работники милиции».

Также В.ПОЛИЩУК отметил, что во время беседы журналистке было предложено написать по поводу инцидента официальное заявление, но она отказалась.

В телефонном разговоре с УНИАН Н.КРАВЧУК сообщила, что принимает извинение от работника спецподразделения. «Я думаю, что удовлетворена извинением и жестких решений принимать не будем», - сказала она.