НБУ разрешил банкам покупать валюту без копирования паспортов

Сегодня Национальный банк (НБУ) сообщил, что временно упрощает процедуру покупки банками наличной иностранной валюты у физических лиц.

Как сообщает Коммерсант-Украина, согласно заявлению главы НБУ Сергея Арбузова, в частности, разрешается покупать валюту при предъявлении удостоверения личности. При этом копирование документов не совершается.

Правила валютообменных операций откорректированы постановлением НБУ №278.

Нововведения скоро вступят в силу и будут действовать до окончания чемпионата Евро-2012, говорится в сообщении НБУ.