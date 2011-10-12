НБУ разрешил банкам покупать валюту без копирования паспортов
10:46, 12 октября 2011Общество
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"Нововведения скоро вступят в силу"
Сегодня Национальный банк (НБУ) сообщил, что временно упрощает процедуру покупки банками наличной иностранной валюты у физических лиц.
Как сообщает Коммерсант-Украина, согласно заявлению главы НБУ Сергея Арбузова, в частности, разрешается покупать валюту при предъявлении удостоверения личности. При этом копирование документов не совершается.
Правила валютообменных операций откорректированы постановлением НБУ №278.
Нововведения скоро вступят в силу и будут действовать до окончания чемпионата Евро-2012, говорится в сообщении НБУ.
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