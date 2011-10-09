Мэр Луганска назвал Львов «тяжелым городом» - из-за морали и терпимости

Мэр Луганска Сергей Кравченко считает, что Львов очень "тяжелый город". Об этом он сказал в эфире телеканала ИРТА.

"Львов - специфический город. Тяжелый город. У нас более благоприятный город по морали. Львов - старинный. Он имеет свои традиции, был под Польшей. У нас - более интернациональный город. У нас более терпимый город", - заявил мэр.

Отвечая на вопрос ведущей о том, готов ли он пригласить в гости журналистов из Львова, Сергей Кравченко сказал, что согласен работать с ними целый день."Я готов принять львовских корреспондентов, поработать с ними целый день и убедить в том, что люди, живущие в Луганске, - очень достойные и нормальные", - сказал он.

Луганский мэр также рассказал о том, что на днях принимал делегацию из польского города Люблин и о том, что экскурсия по областному центру им очень понравилась.

"Я им показал несколько объектов. Они не ожидали увидеть такого. У нас есть и музей Даля, они, правда, мало о нем знают, но все равно было интересно! Музей Ворошилова ... Они сами попросили: покажите Ворошилова! Когда они увидели те экспонаты, которые есть в нашем музее, они были в восторге! Музей авиационный показали. Многие вещи показали!" - рассказал Сергей Кравченко.

ТСН