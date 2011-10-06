Стал известен лауреат Нобелевской премии по литературе
14:03, 06 октября 2011Общество
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Букмекеры обогатились
Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2011 год стал шведский поэт Тумас Транстремер. Размер премии составляет 10 миллионов шведских крон (около 1,4 миллиона долларов). Официальная церемония награждения пройдет 10 декабря в Стокгольме.
Имя лауреата 6 октября в Стокгольме огласил секретарь Нобелевского комитета Петер Энглунд.
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