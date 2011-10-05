В Луганске директор фирмы «кинула» банк на четверть миллиона

В Луганске директор частной фирмы, получив незаконно кредит, нанесла ущерб банку на 250 тыс. долларов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления МВД Украины в Луганской области, фирма специализируется на предоставлении автосервисных услуг частным лицам. Ее директор написала заявление в один из банков области на оформление валютного кредита на 250 тыс. долларов.

«После получения этой суммы предприниматель отказалась от выполнения договорных обязательств. После обращения в милицию сотрудников службы безопасности банка работники милиции совершили проверку финансового состояния фирмы-должника и установили, что у ее хозяйки не было законных оснований для получения столь значительного валютного кредита», - говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, все справки, предоставленные директором фирмы в банк, оказались ложными.

За нанесение банковскому учреждению убытка в размере 250 тыс. долларов в отношении директора фирмы следственный отдел Луганского горуправления милиции возбудил уголовное дело по части 2 статьи 222 Уголовного кодекса Украины – «Мошенничество с финансовыми ресурсами».