Украина стала экспортировать меньше угля

Украина уменьшила объемы поставок угля на экспорт. Об этом сегодня в ходе рабочей поездки в Горловку (Донецкая область) сообщил министр угольной промышленности Сергей ТУЛУБ, сообщает «Остров».

"Это вынужденная мера, и наши партнеры это понимают. Мы не остановили, а уменьшили объемы поставок", - сказал он.

С.ТУЛУБ отметил, что сейчас нужно сконцентрировать все усилия на увеличении запасов угля на тепловых электростанциях, отметив, что к ноябрю к началу отопительного сезона на ТЭС должно находиться 3,5-4 млн. тонн угля.