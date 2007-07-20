В Ужгороде открыт мини-музей покойного министра

Сегодня, в 61-годовщину со дня рождения покойного министра транспорта Украины Георгия Кирпы, в помещении Ужгородского железнодорожного вокзала установлена мемориальная доска и бюст, а также открыт мини-музей его имени.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Ужгородской территориальной профсоюзной организации Львовской железной дороги Ярослав АФТАНАС.

По его словам, музей, мемориальную доску и бюст Г.Кирпы решили установить именно в Ужгородском вокзале, потому что это здание стало последним грандиозным проектом экс-министра. Да и именно в Ужгороде начинал свой трудовой путь на железной дороге Г.Кирпа в 1970 году.

Бюст покойного министра транспорта, изготовлен из белого мрамора, установлен посредине помещения вокзала. Рядом размещены шкафы с экспонатами: документами, наградами, часами, авторучкой, а также с личной одеждой Г.Кирпы.

Открытие музея, установление мемориальной доски и бюста стоило 500 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2005 года депутаты Ужгородского горсовета приняли решение переименовать Привокзальную площадь в площадь им. Г.Кирпы.

Справка УНИАН. Г.Кирпа был начальником Львовской железной дороги с 1993 по 2000 год. В 2000 году он возглавил "Укрзалізницю", а в 2001 - стал министром транспорта.

Г.Кирпа был найден мертвым с огнестрельным ранением в голову на даче в Бортничах под Киевом 26 декабря 2004 года. На месте инцидента был найден пистолет. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статье “доведение до самоубийства”. Результаты расследования до сих пор не обнародованы.