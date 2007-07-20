Азаров: масштаб и последствия аварии значительно преувеличены

Правительство принимает и в дальнейшем будет принимать все необходимые меры для ликвидации последствий аварии, которая произошла 16 июля во Львовской области, и берет на себя задачу предоставлять гражданам достоверную информацию о случившемся.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, об этом заявил первый вице-премьер-министр Николай АЗАРОВ журналистам после завершения выездного заседания Совета национальной безопасности и обороны, которое состоялось в Крыму.

Н.АЗАРОВ сказал: „Сегодня главная задача – как можно быстрее ликвидировать последствия аварии”.

В то же время, по словам первого вице-премьера, задача правительства – предотвратить техногенные катастрофы, выработать новые алгоритмы действий в кризисных ситуациях.

«Нам необходимы самые современные модели действий по ликвидации аварий, - подчеркнул Н.АЗАРОВ. - Ведь в некоторых развитых странах происходит намного больше аварий, чем в Украине, и они успешно ликвидируются».

«Сейчас дана объективная оценка сложившейся ситуации, следовательно, правительство берет на себя задачу предоставлять гражданам Украины достоверную информацию о том, что произошло, поскольку с самого начала масштаб и последствия аварии были значительно преувеличены», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом первый вице-премьер сообщил, что основной версией на сегодня является то, что авария связана с состоянием груза и техническим состоянием цистерн, в которых он перевозился. По его словам, причины аварии изучает Генеральная прокуратура.

Н.АЗАРОВ также сообщил, что во время заседания СНБО Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поставил перед правительством задачу на протяжении ближайших дней устранить негативные последствия аварии и создать экологически чистую зону, как выразился глава государства, „зеленый газон” на месте аварии.

Правительство Украины полностью контролирует ситуацию и имеет план действий для полной ликвидации последствий аварии, отмечает пресс-служба Кабмина.