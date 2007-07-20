Жертвами фосфора стали три журналиста

Как сообщает ZAXID.NET, собственный корреспондент телеканала "Интер" во Львове София Гордиенко еще во вторник почувствовала общую слабость и тошноту, у нее поднялась температура, журналистка не чувствовала вкуса пищи. "Я самостоятельно обратилась к врачам, которые констатировали отравление. Сейчас я прохожу стационарное обследование в больнице", - отметила собкор "Интера".

Она сообщила, что госпитализирована и Светлана Хрущак, собственный корреспондент "Нового" канала", у которой начались сильные боли в печени и почках. "Но самая сложная ситуация с собкором ІСТV Иваном Кривым, которого сегодня отправили на лечение в Киев в клинику "Борис". Кроме уже "традиционной" печеночной и почечной боли, в Ивана диагностировали обжигание верхних дыхательных путей", - рассказала ZAXID.NET София Гордиенко.

"Я понимаю, что такое журналистская работа, но не нужно злоупотреблять полномочиями четвертой власти", - так сегодня, 20 июля, во время пресс-конференции в Ожидове объяснил причину отравления работников масс-медиа министр МЧС Украины Нестор Шуфрич. По словам министра, журналисты проявляли лишнюю храбрость и прорывались как можно ближе к огню.

"Этого не следовало делать, мы ничего не прячем и всем желающим предоставили оперативное видео", - заявил Н.Шуфрич.

Кроме этого, министр здравоохранения Юрий Гайдаев аргументировал отравление журналистов также тем, что они находились на месте события в первые дни аварии.