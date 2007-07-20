Крутой «Мерседес» разбил в киевском дворе 9 автомобилей

О случае, произошедшем во дворе киевского дома по улице Героев Сталинграда, 16д в элитном районе столицы, пишет "Комсомольская правда в Украине".

В ночь со среды на четверг резкий свист, скрежет металла и крики людей во дворе дома заставили всех жильцов дома выбежать на балконы.

- Я увидел, как этот лихач на «Мерседесе», въехав во двор на огромной скорости, перелетел через лежачих полицейских, - рассказывает жилец дома Владимир Очколас, - затем врезался в ряд машин, помяв три авто (всего тут было припарковано около 30 автомобилей). «Мерс» отлетел и ударился в бордюр. И вместо того чтобы остановиться, водитель надавил на газ (наверное, хотел сбежать с места происшествия) и с визгом рванул вперед. Но снова не справился с управлением и одну за одной начал бить припаркованные машины. А в это время навстречу ему шли пять человек и еще трое стояли в сторонке. Они чудом успели отскочить и остались целы. Им еще повезло и в том, что ни одна из машин не взорвалась. Иначе бы вместо разбитых машин тут лежали трупы!

Среди девяти изувеченных авто были и довольно дорогие: «Тойота-Прада», «Ниссан-Максима», «БМВ-320», «Мазда-6»… В числе разбитых автомобилей оказалась и машина издателя журнала «Фокус».

Вокруг собралось около сотни жильцов. Люди смотрели на свои машины и не понимали, что происходит. Некоторые держались за головы и просили их ущипнуть: не снится ли им это?..

Люди попытались пообщаться с виновником происшествия, но он не мог и двух слов связать. Лишь что-то мычал в ответ. При этом он был цел и невредим («скорая» приехала, врач посмотрел, развел руками и уехал). А вот алкогольный перегар разил метра на три.

Выбраться из машины самостоятельно мужчина не мог. Когда же через час он таки выполз, то сразу сел обратно - ноги не держали.

Как выяснилось позднее, лихачом оказался 39-летний киевлянин, директор одной из столичных фирм Андрей Кургаев, живущий в соседнем доме.

Из досье «КП»

Кургаев Андрей Александрович, 1968 г.р. Как стало известно «КП» из достоверных источников он является соучредителем компаний ООО «Укрторгсервис», ЗАО «Панорама 300», предприятия «Систем ФЛ».

На него зарегистрированы 7(!) единиц оружия:

огнестрельный 12-зарядный пистолет «Форт-12М» (такое оружие имеют право носить журналисты и сотрудники спецслужб);

огнестрельный 8-зарядный итальянский пистолет Benelei;

2 газовых револьвера и 2 газовых пистолета;

карабин (боевое нарезное оружие).

Официально в украинских спецслужбах не числится.

Автомобиль «Мерседес Е-240» с номерами 005-22 KI (именно на нем Кургаев разбил девять машин) зарегистрирован на украинско-американское СП ООО «НТТ».