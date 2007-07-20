Лондонское метро обанкротилось

Лондонский метрополитен обанкротился. Как передает Лента.ру, в 2003 году управляющая компания лондонского метро Metronet Rail подписала 30-летний контракт, согласно которому должна была реконструировать 12 линий лондонского метро и привлечь с этой целью 17 миллиардов фунтов стерлингов (около 35 миллиардов долларов). Однако компания не смогла выполнить условия контракта и оплатить накопившиеся долги.

В то же время, мэр Лондона Кен ЛИВИНГСТОН заявил, что банкротство Metronet Rail не повлечет за собой повышение цен на проезд, сообщает агентство Bloomberg. Согласно данным Mercer Consulting, сейчас стоимость проезда в лондонской подземке является самой высокой в мире. Самый дешевый билет обходится пассажирам в четыре фунта стерлингов (примерно, восемь долларов).

Теперь британским налогоплательщикам, возможно, придется взять на себя оплату долгов Metronet, которые составляют два миллиарда фунтов стерлингов (свыше четырех миллиардов долларов). Однако К.ЛИВИНГСТОН считает, что возмещение долга - задача правительства страны. Именно правительство Великобритании выступало за создание частно-государственного партнерства (public-private partnership), в рамках которого осуществлялось сотрудничество с Metronet.

Metronet является совместным предприятием, в который вошли WS Atkins Plc, Balfour Beatty Plc, Bombardier Inc., Electricite de France SA, и Thames Water Plc. Холдинг вел работы на девяти линиях метрополитена Лондона, остальными тремя управляет Tube Lines Ltd.