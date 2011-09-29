Облили кислотой автомобиль депутата "Батькивщины"

В Дергачах Харьковской области неизвестные облили кислотой автомобиль председателя Харьковской областной организации партии «Реформы и порядок», депутата Харьковского областного совета, члена фракции «Батькивщина» Ивана ВАРЧЕНКО.

Как сообщил корреспонденту УНИАН сам И.ВАРЧЕНКО, повреждение автомобиля «Toyota Camry» он обнаружил вчера, 28 сентября, после общения с общиной города Дергачи на тему ухудшения состояния экологии и качества водопроводной воды из-за «соседства» с Дергачевской мусорной свалкой.

По его словам, неизвестное вещество разъело краску на задних дверцах, стойках, багажнике автомобиля и повредило фару. Кроме того, неизвестные прокололи колесо автомобиля. Ущерб, по словам депутата, составляет около 10 тыс. грн.

И.ВАРЧЕНКО подчеркнул, что связывает инцидент исключительно со своей депутатской деятельностью. Он указал на возможную причастность к этому представителей органов местного самоуправления, отметив, что «работники мэрии Дергачей во время встречи демонстрировали агрессивное поведение».

«Мэр Дергачей создал там атмосферу нетерпимости к другим мнениям, потому люди, которые живут в такой атмосфере, могут совершать такие поступки. Это исключительно агрессия, потому что приехал депутат не от Партии регионов и стал общаться с общиной», - отметил депутат.

И.ВАРЧЕНКО сообщил, что по поводу повреждения автомобиля он обратился в Дергачевский райотдел милиции. Сейчас проводятся необходимые экспертизы.