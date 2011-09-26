Россия отказалась от идеи втащить Украину в Таможенный союз?

Россия по итогам переговоров Медведева, Януковича и Путина уже не настаивает на членстве Украины в Таможенном союзе и готова обсуждать создание трехстороннего газового консорциума с Евросоюзом на базе украинской газотранспортной системы (ГТС), пишет газета "Коммерсант".

По данным источников "Коммерсанта", российские власти могут отказаться и от позиции по вовлечению Украины в ТС.

"Встреча была знаковой для Януковича, - сказал "Ъ" один из российских переговорщиков.- Оба руководителя - и Медведев, и Путин - нашли время с ним встретиться, это важно для украинского президента". Что же касается непременного вовлечения Киева в ТС, то "далеко не факт, что такая установка актуальна. Гораздо важнее вопрос участия России в управлении украинской ГТС", - отметил российский чиновник.

В Киеве также полагают, что после субботней встречи вопрос о членстве Украины в Таможенный союз можно считать закрытым. "Киев не собирается интегрироваться в ТС. Вы посмотрите на нашего президента - разве он может прогнуться?" - заявил изданию высокопоставленный украинский дипломат.

По словам источников "Ъ" в украинском Минтопэнерго, еще в начале прошлой недели идея трехстороннего консорциума не находила понимания у российского руководства. Теперь же эксперты говорят о возросшей вероятности его создания. Судя по всему, консорциум все-таки будет создан. Вопрос, в каком формате - дву- или трехстороннем... И в зависимости от того, как Москва и Киев решат проблему ГТС, очевидно, будет решаться и вопрос цены на российский газ для Украины. Во всяком случае, ранее Дмитрий Медведев заявлял, что Киев может получить скидку, если "сделает России привлекательное коммерческое предложение", имея в виду продажу ГТС.

По словам украинского дипломата, в субботу было решено, что в середине октября встретятся руководители "Газпрома", "Нафтогаза", а также профильных министерств РФ и Украины, чтобы обсудить возможный формат газового консорциума.

При этом, по данным газеты, уже в октябре станет известно, получит ли Украина скидку на российский газ. На этот месяц запланированы две встречи Медведева и Януковича, а также переговоры глав "Нафтогаза" и "Газпрома".