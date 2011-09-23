Цены на нефть упали до шестинедельного минимума

Нефть на биржах Лондона и Нью-Йорка по итогам торгов 22 сентября 2011 резко упала в цене. Цены на нефтяные фьючерсы за один торговый день потеряли в среднем 5,4% и упали до самых низких значений за шесть с половиной недель, сообщает ТСН.

Результаты торгов на биржах для нефтяных контрактов первой позиции 22 сентября составили:

- В Лондоне на электронной товарной бирже InterContinental Exchange Futures Europe (IСE Futures Europe) официальная цена фьючерса IPE Brent Crude (ноябрь) потеряла 4 дол. 87 центов (-4,4%) и установилась на отметке 105,49 долл./барр. при диапазоне цен по сделкам за сессию 104,85-109,59 долл./барр.;

- В Нью-Йорке на срочной товарной бирже New York Mercantile Exchange (NYMEX) официальная цена фьючерса Light, Sweet Crude Oil (ноябрь) упала на 5 дол. 41 цент (-6,3%) и установилась на отметке 80,51 долл./барр. при диапазоне цен по сделкам за сессию 79,66-85,00 долл./барр.

По итогам торгового дня накануне официальные цены на нефть на биржах установились на самом низком уровне после 9 августа текущего года. Падение цен на нефтяные фьючерсы было вызвано массовой ликвидацией длинных позиций.

Рынок нефтяных фьючерсов 22 сентября оставался под давлением опасений падения спроса на энергоносители. Такие настроения сформировались на рынке после заявления руководства ФРС США о наличии "серьезных рисков", способных существенно ухудшить положение дел в американской экономике.

Падению цен на нефть накануне также во многом способствовала обстановка на международном валютном рынке FOREX. Доллар 22 сентября значительно подрос относительно евро и других валют, обеспечив непривлекательные условия для спекулятивных покупок нефти и других товарных активов, цены на которые установлены в валюте США.