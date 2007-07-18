Польша предлагает Украине помощь в ликвидации последствий фосфорной аварии

В польском министерстве охраны окружающей среды заявили, что Польша готова помочь Украине в ликвидации последствий аварии, случившейся во Львовской области.

Как сообщили в Крайовом центре по делам спасения в Варшаве, эшелон, который потерпел катастрофу в Украине, ехал из Казахстана, транзитом через Польшу в Голландию. Его должны были перегрузить на малой железнодорожной станции близ Кракова, передает Радио Свобода.

Когда польские пожарники в Жешуве узнали о катастрофе, они сами позвонили по телефону, чтобы заявить о своей готовности принять участие в спасательной акции. Как сказал капитан Пиотр Фурман из Подкарпатськой государственной пожарной службы в Жешуве, офицер ответственный за контакты с Украиной дважды безрезультатно звонил во Львов. Лишь с третьго раза ему удалось установить контакт. В ответ он услышал, что украинцы отказываются от помощи.

Как сказали в польском министерстве защиты окружающей среды, когда украинская сторона обратится за помощью, Польша готова помочь.

Между тем польские экологи бьют тревогу. По их мнению, следует запретить принимать железнодорожные эшелоны с химическими веществами, которые везут в Польшу с Востока, – учитывая плохое состояние железнодорожной инфраструктуры и вагонов.

Польский эколог Марек Крида отметил: «Если часто вспоминаем об угрозе терактов, должны знать, что эти эшелоны, которые идут в Польшу с Востока, – своеобразные «химические бомбы на колесах». Если бы кто-то использовал случай и выпустил такое вещество, это было бы так же опасно для людей, как употребление радиационных материалов или химических боевых газов».

В Польше большая катастрофа поезда с химическим грузом имела место в 1989 году на станции в центре города Билосток в северо-восточном регионе страны. На протяжении последних 20-ти лет в подобных катастрофах поездов в Польше человеческих жертв не было.