Замминистра обороны: такого хорошего бюджета еще не было

Проектом государственного бюджета на 2012 предусмотрено на 3 млрд. грн. увеличить расходы на Вооруженные силы Украины.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, об этом заявил заместитель министра обороны Украины – руководитель аппарата Владимир ОМЕЛЬЯНЧУК.

“В проекте Государственного бюджета Украины на 2012 год, который подан правительством на рассмотрение в Верховную Раду, заложенные позитивные для Министерства обороны параметры финансирования”, - сказал он.

По словам В.ОМЕЛЬЯНЧУКА, в 2012 году на разработку, модернизацию и закупку вооружения и военной техники для Вооруженных сил Украины финансирование будет увеличено по общему фонду, фактически, в четыре раза. Эти деньги будут направлены на стабилизацию ситуации, развитие и укрепление боевого потенциала.

Он отметил, что в целом, по сравнению с нынешним бюджетом, оборонному ведомству в проекте бюджета на 2012 год финансирование увеличено на более чем 3 млрд. грн., при этом подавляющая часть этих средств предусмотрена по общему фонду. (В прошлом году на нужды ВСУ госбюджетом было предусмотрено 11,3 млрд. грн. – УНИАН.)

«Проект бюджета Министерства обороны на 2012 год является едва ли не лучшим за все предыдущие годы, поскольку предусматривает реальные деньги на развитие Вооруженных сил Украины и реализацию государственных программ в этой сфере», – отметил заместитель главы оборонного ведомства.

По его словам, запланированный объем финансирования дает Министерству обороны Украины возможность утвердить и начать выполнять Программу развития вооружения и военной техники на 2012-2017 годы, продолжить реализацию государственных программ по созданию и производству украинского корабля класса “корвет”, многофункционального ракетного комплекса “Сапсан”, а также завершить программу по создания военно-транспортного самолета Ан-70.

«Эти четыре программы получили гарантированное финансирование в бюджетах последующих лет, вплоть до 2020-го», – подчеркнул В.ОМЕЛЬЯНЧУК.