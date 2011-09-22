Задержан человек, вырвавший банкомат автомобильным тросом

В Донецкой области сотрудники милиции города Горловки совместно с сотрудниками 3-го отдела областного управления уголовного розыска задержали мужчину, который еще в январе текущего года совершил попытки хищения банкомата, находящегося в здании поликлиники городской больницы № 3.

Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе городского управления милиции Горловки.

Правоохранители напомнили, что преступление было совершено ночью 10 января, и для того, чтобы похитить устройство по выдаче денег, неизвестный закрепил один конец троса за банкомат, а другой – привязал к автомобилю. Однако в этот момент сработала сигнализация и на место происшествия сразу выехала служба охраны, работники которой по прибытию обнаружили в нескольких сотнях метров от поликлиники автомобиль «УАЗ» без номерных знаков, а рядом – банкомат. К счастью, вскрыть сейф и похитить деньги злоумышленник не успел, но ему удалось скрыться с места преступления, отметили в пресс-службе.

По словам начальника отдела уголовного розыска Горловского горуправления милиции Александра ПОДЗОРОВА, подозреваемый в совершении данного преступления был установлен и задержан спустя 8 месяцев в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, «которые не прекращались ни на минуту».

Подозреваемый – 36-летний житель Калининского района, занимающийся частным предпринимательством. «Причину своего поступка пояснил тем, что ему нужны были деньги. К тому же, он однажды посмотрел в Интернете видеоролик о похожей краже банкомата в Москве и решил повторить увиденное в родном городе», - рассказал А.ПОДЗОРОВ.

На данный момент вина задержанного полностью доказана следственным путем, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилище) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет. Помимо этого, говорится в сообщении, устанавливаются лица, которые могли быть причастны к совершению данного преступления, а также причастность задержанного к аналогичным преступлениям, совершенным в других городах Донецкой области.