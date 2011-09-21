Православные сегодня празднуют Рождество Пресвятой Богородицы

Православная Церковь сегодня празднует Рождество Пресвятой Богородицы, которое также называется Второй Пречистой.

Это день открывает новый церковный год - вся история Нового завета начинается с рождения маленькой девочки, которую назовут престолом Бога и которая станет той Дверью, через которую появится спаситель мира, - Христос. Богородица родилась у немолодых благочестивых супругов Иоакима и Анны. Иоаким происходил из дома царя Давида, Анна - из рода священников. Племянница Анны, праведная Елизавета, была матерью Иоанна Крестителя и двоюродной сестрой будущей Девы Марии. Однажды к Анне явился ангел Господний и сказал: «Твоя молитва услышана Богом, и ты зачнешь и родишь дочь благословенную, которая выше всех земных дочерей. Ради Нее благословятся все роды земные. Назови Ее Мария». "Услышав эти радостные слова, праведная Анна поклонилась Ангелу и сказала: "Живой Господь Бог мой! Если у меня действительно родится ребенок, то я отдам его Господу на служение. Пусть он служит Ему, восхваляя Его имя на всю жизнь".

Из всех описанных событий на праздничной иконе отображен именно момент рождения Пресвятой Девы. Ее мать, праведная Анна, в центре на высоком ложе. Рядом - жены с дарами, повитуха и служанки, которые омывают Богоотроковицу в купели или уже подносят Ее матери. Нередко изображена и Дева Мария в колыбели. Это праздник - большое утешение для бездетных пар.