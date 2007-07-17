12 детей отравились парами хлора во время купания в бассейне ”Спартак”

Сегодня 12 детей во время купания в бассейне ужгородского спорткомплекса „Спартак” отравились парами хлора.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Закарпатской области, об утечке химического вещества из системы хлорирования в бассейн в оперативно-спасательную службу областного центра сообщил заместитель директора «Спартака».

Как выяснилось, вчера на объекте проводился ремонт водяного насоса. В результате этого произошло скопление паров хлора в трубе, которая подает воду в бассейн. При запуске насоса эти пары хлора попали в бассейн и вышли на поверхность воды, что и привело к отравлению детей. Всего в бассейне находилось 30 детей.

По состоянию на сегодняшнее утро медицинское обследование прошли 10 детей в возрасте от 6 до 14 лет. Состояние отравления этих детей врачи квалифицируют как легкое.

Еще двое – 7-летняя девочка и 9-летний мальчик – госпитализированы в реанимационное отделение Ужгородской городской детской клинической больницы с диагнозом отравления средней степени тяжести.

На данный момент концентрация хлора в бассейне и воздухе не превышает допустимые концентрационные нормы и не составляет угрозы жизни и здоровью людей.

Работа бассейна спортивно-оздоровительного комплекса «Спартак» временно приостановлена.