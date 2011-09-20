Януковичу пишут: теряем зерновые рынки

Аграрный союз Украины и Украинская аграрная конфедерация обратились к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой об отмене экспортных пошлин на зерновые культуры.

Текстом обращения располагает УНИАН.

В обращении ассоциации выражают беспокойство по поводу возможного продления действия экспортных пошлин на зерно.

«Допуская применение таких мер как временных, мы крайне обеспокоены последними сообщениями о том, что чрезвычайно высокое фискальное давление при экспорте сельскохозяйственной продукции может продлиться на 2012 год. Речь идет о сохранении экспортных пошлин на зерновые культуры и их распространении на другие виды продукции, в частности на масличные культуры и подсолнечное масло», - говорится в обращении.

Ассоциации заявляют, что следствием такой политики будет потеря экспортных рынков из-за снижения конкурентоспособности по сравнению со странами, где экспорт не облагается налогом, падение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, потеря валютных поступлений и ухудшение внешнеторгового баланса, а также резкое ухудшение инвестиционного климата в отрасли.

«Обращаемся к Вам с просьбой дать поручение Кабинету министров как можно скорее разработать законопроект об отмене экспортных пошлин на зерновые культуры и неприменении в дальнейшем налогообложения экспорта сельскохозяйственных культур и подсолнечного масла, не предусмотренного обязательствами Украины перед Всемирной торговой организацией, а также о возобновлении возмещения НДС при экспорте зерновых в соответствии с режимом, который действует для других отраслей экономики», - говорится в обращении.

Как сообщал УНИАН, Украина с 1 июля ввела пошлины на экспорт зерна. Ставки экспортной таможенной пошлины утверждены: на пшеницу и смесь пшеницы и ржи (меслин), полбу – в размере 9%, но не менее 17 евро за 1 тонну, на ячмень – 14%, но не менее 23 евро за тонну и на кукурузу – 12%, но не менее 20 евро за тонну.

Указанная норма действует до 1 января 2012 года.