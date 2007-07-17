Генпрокуратура снова напрягла Калашникова

Генеральной прокуратурой Украины отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении народного депутата V созыва Олега КАЛАШНИКОВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, Генеральной прокуратурой изучено уголовное дело, возбужденное по факту препятствия законной профессиональной деятельности журналистов по части 1 статьи 171 Уголовного кодекса Украины и проверена обоснованность решения об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении О.КАЛАШНИКОВА.

По результатам изучения постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, а уголовное дело направлено прокурору г. Киева для организации дальнейшего расследования.

Как сообщал УНИАН, 12 июля 2006 года группа людей из Партии регионов, среди которых был О.КАЛАШНИКОВ, мешала роботе съемочной группы СТБ под стенами Верховной Рады Украины. Они силой отобрали кассету у съемочной группы СТБ, журналисты были избиты.

14 июля прокуратурой Печерского района города Киева было возбуждено уголовное дело по факту препятствия законной профессиональной деятельности журналистов.

6 июля этого года генпрокурор А.МЕДВЕДЬКО заявил об отсутствии у следствия достаточных доказательств для привлечения О.КАЛАШНИКОВА к уголовной ответственности за инцидент со съемочной группой СТБ. В связи с этим, добавил А.МЕДВЕДЬКО, прокуратурой одного из районов Киева принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении указанного лица.

В то же время генпрокурор отметил, что уголовное дело по факту вышеупомянутых событий расследуется, и если в рамках его расследования будут найдены новые обстоятельства и доказательства, не исключено, что уголовное дело в отношении О.КАЛАШНИКОВА будет возобновлено.

12 июля А.МЕДВЕДЬКО поручил заместителю генпрокурора Николаю ГОЛОМШЕ проверить законность и обоснованность решения об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении О.КАЛАШНИКОВА.