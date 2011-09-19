Митрополита Владимира прооперировали
11:26, 19 сентября 2011Общество
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В связи с переломом шейки бедра
Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит ВЛАДИМИР был прооперирован в связи с переломом шейки бедра.
Как сообщает пресс-служба УПЦ, 16 сентября митрополит ВЛАДИМИР получил травму ноги (перелом шейки бедра). В тот же день ему сделали операцию, которая прошла удачно.
Во время периода реабилитации, который обязателен и необходим, Предстоятель УПЦ будет совершать богослужения и будет молиться в домовом Свято-Николаевском храме, а также будет работать и будет принимать посетителей в своей резиденции в Киево-Печерской Лавре.
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