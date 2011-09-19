Спасо-Преображенскому собору исполнится 975 лет

В Чернигове в октябре пройдут торжества по случаю 975-летия Спасо-Преображенского собора.

Об этом сообщили УНИАН в Управлении по делам прессы и информации Черниговской облгосадминистрации.

Как подчеркнул во время заседания оргкомитета заместитель председателя ОГА Виктор ТКАНКО, Спасский собор в Чернигове является жемчужиной древнерусской архитектуры, уникальным архитектурным памятником.

"На протяжении девяти веков он был главным центром богослужения, духовности, общественной, художественно-исторической и интеллектуальной жизни города Чернигова", - прибавил он.

Директор Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний" Андрей КУРДАНОВ проинформировал о мероприятиях, которые будут проходить по этому случаю в начале октября. Так, в рамках празднования предусматривается открытие книжной и фотовыставок, выставки архивных документов о Спасском соборе; проведение молебнов, организация Международной научной конференции, торжественного собрания; презентация научного издания "Спас Черниговский" и спецпогашение блока юбилейных марок. Кроме того, запланировано проведение "круглых столов", лекций, уроков в заведениях образования по случаю 975-летия Спасского собора.

Справка УНИАН. Спасо-Преображенский собор в Чернигове был основан при князе Мстиславе Владимировиче – первом летописном черниговском князе. Предполагается, что закладка собора состоялась в 1033-1034 годах. Архитектурный образ сооружения собора воплощает идею силы и величия Черниговского княжества. Функции его в давние времена не ограничивались только культовыми. Длительное время он был главным общественно-политическим сооружением города, княжества и губернии. Здесь проходили праздничные церемонии, заключались договоры, хранились отличия военной славы.

В 1927 году, согласно постановлению СНК УССР, Спасо-Преображенский собор объявлен историко-архитектурным памятником всеукраинского значения. В настоящее время собор является памятником национального значения и действующим храмом Украинской православной церкви.