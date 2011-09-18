Наркогруппа наладила широкую торговлю опием собственной выработки

В Тернопольской области во время сбыта наркосырья на сумму 45 тыс. грн. милиция задержала группу наркоторговцев.

Как сообщили УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, группа, в состав которой входили пять ранее судимых лиц, занималась распространением наркотиков не только на Тернопольщине, но и в Донецкой, Одесской областях и в Крыму.

Возглавлял группу 39-летний тернопольчанин, которого недавно освободили с тюрьмы. Он организовал посев наркосырья целыми плантациями в малодоступных для посторонних местностях. После этого урожай перерабатывали у сожительницы вожака в селе Саранчуки Бережанского района.

За снабжение и сбыт изготовленных наркотиков на юге и востоке Украины отвечали двое участников группы, еще один продавал на Тернопольщине.

Сотрудники областного управления по борьбе с организованной преступностью задержали членов группировки, зафиксировав продажу ими одной из партий – на 45 тыс. грн.

После поведенных обысков в задержанных изъяты 25 кг маковой соломки, 250 г ацетилированного опия и 18 тыс. грн. Также конфискованы два автомобиля и 17 мобильных телефонов.