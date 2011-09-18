Как действовала польская полиция на Волыни

В Луцке презентовали издание «Польская государственная полиция на Волыни в 1919-1926 годах». Это научная монография кандидата исторических наук Олега РАЗЫГРАЕВА, изданная в издательстве ГП "Волинські старожитності".

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГП "Волинські старожитності", в книге проведено комплексное изучение процессов и явлений, связанных со становлением, организацией и главными направлениями деятельности польской государственной полиции на Волыни в 1919-1926 гг. Использовано много первоисточников, в частности малоизвестные документы центральных и региональных архивов Украины и Республики Польша.

На презентации выступили Генеральный консул Республики Польша в г. Луцке Томаш ЯНЕК - меценат издания, проректор ВНУ им. Леси Украинки Светлана ГАВРИЛЮК, декан исторического факультета Анатолий ШВАБ, директор ГП "Волинські старожитності" Алексей ЗЛАТОГОРСКИЙ и другие.

Автор издания рассказал о структуре монографии, истории ее написания, охарактеризовал становление, организацию и деятельность польской государственной полиции на Волыни в межвоенный период и ответил на многочисленные вопросы присутствующих. Теперь автор работает над продолжением монографии.