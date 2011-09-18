Глава УГКЦ рукоположил нового епископа

Сегодня в Тернопольской области в Черткове глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав ШЕВЧУК рукоположил нового епарха Бучацкого Дмитрия ГРИГОРАКА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе чина отцов-василиан, церемония архиерейского наименования и епископская хиротония отца Д.ГРИГОРАКА состоялась в Кафедральном храме Святых апостолов Петра и Павла. Предварительно Папа Римский Папа Бенедикт XVI дал свое согласие на канонический выбор Синода Епископов УГКЦ о назначении епархом Бучацким УГКЦ Д.ГРИГОРАКА.

«Не планирую вносить в епархию что-то свое. Напротив, я бы хотел, чтоб в епархии в полноте действовал Господь, ведь епархия есть Он, как и Христовая Церковь. Я являюсь только временным управителем того, что принадлежит Господу. И поэтому считаю своей самой главной задачей дать Господу возможность в полноте действовать в Бучацкой епархии, всегда узнавать Его волю и воплощать ее в жизнь», – сказал накануне освящения на епископа Д. ГРИГОРАК.

Новоосвященный владыка стал вторым епископом Бучацкой епархии со времени ее образования в июле 2000 года. От ноября 2000 года до июля 2007 года епархию возглавлял владыка Ириней БИЛЫК, в настоящее время – каноник Папской базилики Santa Maria Maggiore.

Отец Д. ГРИГОРАК последние четыре года был Апостольским администратором Бучацкой епархии.

Справка УНИАН. Площадь Бучацкой епархии составляет 5,466 тыс. кв. км. В 314 парафиях насчитывается 190 священников, действует 3 мужских и 2 женских монастыри, в семинарии учится 55 семинаристов.

Бучацкая епархия объединяет 14 деканатов.