Завтра в Украине сухо и тепло

В понедельник, 19 сентября, в Украине, по прогнозам синоптиков, будет переменная облачность, без осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

На протяжении суток будет преобладать восточный, юго-восточный ветер, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9°, в западных областях и южной части 8-13°, на Закарпатье и побережье морей до 18°; днем 19-24°, на Закарпатье и Прикарпатье 23-28°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 17-22°.

В Киеве и области осадков не ожидается. Температура по области ночью 4-9°, днем 19-24°. По г. Киеву температура ночью 7-9°, днем 21-23°.

18 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 19-22°; в Днепре возле Киева 17°.