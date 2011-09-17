Внешнеторговый баланс Украины будет планово ухудшаться

Правительство Украины ожидает рост негативного сальдо внешнеторгового баланса в 2012 году до 5,9 млрд. долл. по сравнению с ожидаемым отрицательным сальдо в 2011 году в размере 4,8 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, такой показатель содержится в программе социального и экономического развития Украины на 2012 год и основных направлениях развития на 2013 и 2014 годы.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг в 2012 году составит 180,5 млрд. долл. В частности, экспорт составит 87,3 млрд. долл., импорт – 93,2 млрд. долл.

Ожидается, что внешнеторговый оборот со странами СНГ увеличится на 45% по сравнению с 2011 годом, причем экспорт товаров и услуг в РФ увеличится на 57,8%, со странами ЕС ожидается увеличение внешнеторгового оборота на 12%, причем увеличение экспорта – на 15%.

Напомним, 16 сентября Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду проект закона о Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2012 год и основные направления развития на 2013 и 2014 годы.

Проект программы был одобрен на заседании правительства 14 сентября.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2010 году составило 3 млрд. 113,1 млн. долл. против также отрицательного сальдо в размере 1 млрд. 312,6 млн. долл. в 2009 году.